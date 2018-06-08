Спустя 26 лет под контроль Азербайджанской армии перешло село Гюннют Шарурского района, оккупированное армянскими вооруженными подразделениями в 1992 году.

Как передает İslam.az, oб этом Report сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.

Через 26 лет местные жители вернулись в родные края и посетили могилы родных. Спустя 26 лет на кладбище села Гюннют был прочитан Коран.

В 90-е годы прошлого столетия Шарурские села Садарак, Гюннют, Хавуш и Шахбулаг подвергались беспрерывному нападению врага. В оккупированном в то время селе Гюннют Шарурского района были разрушены жилые дома, в том числе многие социальные объекты, школы, медпункт, библиотека, а также кладбище и мечеть. Местные жители были вынуждены разместиться в других населенных пунктах района. Большинство из них переселились в Махмудкенд.

В последние дни мая в результате операций Отдельной общевойсковой армии от оккупации были освобождены село Гюннют Шарурского района и расположенные вокруг возвышенности, имеющие важное стратегическое значение.

Таким образом, наша армия заняла более благоприятные позиции, освободила от оккупации гору "Хунут", возвышенность "Агбулаг", а затем гору "Гызылгая" и "Мехридаг", под контроль перешло село Арпа в Даралаяз (армяне переименовали его в "Арени").

В целом, под контроль взята территория в около 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия, в особенности богарного земледелия.

Наибольшее стратегическое значение находящейся на высоте 1683 метра над уровнем моря и позволяющей держать под контролем село Гюннют Шарурского района возвышенности Гызылгая заключается в том, что она позволяет нашей армии контролировать автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Герус-Лачын-Ханкенди.

В целях надежной защиты территории проведена новая дорога протяженностью 50 км, а также реконструированы дороги общей протяженностью свыше 50 км.