Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз в одежде с изображениями животных и цветов?

Изображение живых существ на одежде, в которой выполняется намаз, является нежелательным деянием (макрух). Отметим, что изображения живых существ на одежде молящегося, на ковре, на котором выполняется намаз, и вообще, перед его взорами, может отвлечь его от намаза. Поэтому в Исламе это не одобряется. А в выполнении намаза в одежде, на которой изображены цветы, неодушевленные предметы, геометрические фигуры, нет никаких проблем.