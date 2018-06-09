Число погибших и пострадавших в стычках на границе Газы увеличилось

Число погибших палестинцев увеличилось до 4-х человек в результате стычек жителей блокированного сектора Газа с израильскими военными и полицией в приграничных районах анклава с еврейским государством. Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, в результате конфликта еще более 600 человек пострадали.

Согласно данным, израильские солдаты застрелили 15-летнего подростка восточнее населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора. В том же районе скончался еще один молодой араб от ранений, полученных в ходе стычек с полицией. Еще двое погибли на востоке Джабалии и в восточном пригороде административного центра сектора, города Газа.