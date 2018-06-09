Читатель спрашивает: Обязательно ли восполнение пропущенных намазов выполнять строго в отведенное для них время?

Не выполненный в отведенное для этого время намаз обязательно следует восполнить. Это можно сделать в любое время, но лучше не откладывать надолго. И не обязательно выполнить намаз в конкретно отведенное для этого время. То есть, например, пропущенный сегодня утренний намаз не обязательно выполнять в промежуток между утренним намазом и восходом Солнца другого дня. Пропущенные намазы дозволено выполнять в любое время и в любой день.