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Новости » Ислам в вопросах

Обязательно ли восполнение пропущенных намазов выполнять строго в отведенное для них время?

Читатель спрашивает: Обязательно ли восполнение пропущенных намазов выполнять строго в отведенное для них время?

Не выполненный в отведенное для этого время намаз обязательно следует восполнить. Это можно сделать в любое время, но лучше не откладывать надолго. И не обязательно выполнить намаз в конкретно отведенное для этого время. То есть, например, пропущенный сегодня утренний намаз не обязательно выполнять в промежуток между утренним намазом и восходом Солнца другого дня. Пропущенные намазы дозволено выполнять в любое время и в любой день.


Опубликовано:11 Июнь, 2018  12:54, ]]>Печать]]>
 
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