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Сегодня предполагаемая ночь Гадр согласно источникам ахли-сунны

В источниках ахли-сунны 27-ая ночь месяца Рамазан считается наиболее вероятной ночью Гадр. Поэтому именно этой ночью (в этом году ночь с 11-го на 12-е июня) мусульмане ахли-сунны будут бодрствовать и совершают до утра богослужения.

В шиитских источниках также отмечается вероятность (хотя и очень маленькая) совпадения ночи Гадр с 27-ой ночью месяца Рамазан. Однако наиболее вероятными ночами указываются 19-я, 21-я и 23-ие ночи. Напомним, что точно неизвестно, на какую именно ночь приходится ночь Гадр. Однако в достоверных источниках указано, что эта – одна из нечетных ночей последних 10-и дней Благословенного месяца.

В ночь Гадр совершается специальный намаз, который одинаков и у суннитов, и у шиитов. Он совершается в два раката, в каждом из которых после суры «Фатиха» 7 раз читается сура «Ихлас», а после намаза 70 раз в земном поклоне произносится «астагфируллаха ва атубу илайх».

У ахли-сунны в ночь Гадр совершается еще один намаз в два раката, а каждом из которых после суры «Фатиха» трижды читается сура «Ихлас». Кроме того, настойчиво рекомендуется до утра читать следующую молитву: «Аллахумма иннака афуввун, тухиббуль-афва фаафу анни» (Перевод: Господи, Ты прощаешь,  Ты любишь прощать, прости меня).

Мусульмане также при возможности могут совершить намаз в 100 ракатов( по 2 ракята), что совпадает с одним из деяний ночи Гадр у шиитов.

Но все же самым основным деянием ночи Гадр, является, конечно, проведении ее в молитвах, просьбах о прощении и в упоминаниях Всевышнего.

Да воспримет Аллах богослужения этой ночи всех мусульман!


Опубликовано:11 Июнь, 2018  12:58, ]]>Печать]]>
 
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Сегодня, 7 июня, третья предполагаемая ночь Гадр

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