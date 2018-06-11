Израиль отклонил предложение Ливана по поводу границ

Израиль отверг ливанский вариант урегулирования спора по поводу морской и сухопутной границ между странами, сообщает Iland.tv со ссылкой на газету «Аль-Ахбар».

По сведениям газеты, ливанская инициатива была отклонена Израилем на встрече, в которой участвовали представители контингента ООН в Южном Ливане. В сообщении уточняется, что израильская сторона сочла неуместными попытки увязать обсуждение спора по поводу морской и сухопутной границ. Израиль настаивает на обсуждении каждой проблемы в отдельности.

Как сообщается, в Израиле указывают на то, что резолюция №1701, принятая СБ ООН по окончании Второй ливанской войны, не затрагивает вопроса о природных ресурсах в районе границы между странами.

Радиостанция «Кан Бет» передает, что Ливан уведомил американскую администрацию о своей позиции, согласно которой границы следует обсуждать комплексно, не делая разделения между морской и сухопутной.

Напомним, что в январе 2018 года, после того, как власти Ливана опубликовали тендер на разработку газового месторождения, включая Блок №9 в Восточном Средиземноморье, который, по оценке Израиля, находится в территориальных водах еврейского государства, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что респектабельные фирмы допускают ошибку, претендуя на получение ливанской лицензии. Либерман сказал, что тендер проводился против всех правил и протоколов.

В начале июня спикер ливанского парламента Набих Берри сообщил, что США поставили Ливан в известность о готовности Израиля обсудить спорные вопросы относительно сухопутной и морской границ между двумя государствами.