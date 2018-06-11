Из Мекки в Медину отправился первый поезд с паломниками

В Саудовской Аравии официально запустили высокоскоростное железнодорожное сообщение «Аль-Харамейн». Поездку совершили первые паломники, которым до этого провели экскурсию по железнодорожной станции, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Также пассажиры осмотрели залы для вылета и прилета, VIP-зал, мечеть, центр гражданской обороны, вертолетную площадку и автостоянки, которые вмещают, в общей сложности, порядка тысячи автомобилей.

Как сообщает ресурс «Марва», в рамках тестирования поезда паломники совершили поездку из Мекки в Медину бесплатно. Сопровождал их в поездке министр транспорта и председатель Главного управления транспорта Саудовской Аравии Набиль Аль-Амуди.