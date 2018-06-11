Эрдоган: «Турция начала операцию против террористической организации РКК на горе Кандиль»

Турецкая армия приступила к операции на горе Кандиль на севере Ирака, где расположена главная база террористической организации РКК.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом на митинге в рамках предвыборной агитационной кампании в городе Нигде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган сказал, что 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов террористов PKK на горе Кандиль: «Это только начало, и операция будет продолжена. Наша цель – осушить самое большое болото терроризма. Мы сделаем так, чтобы Кандиль больше не представлял угрозу нашей стране, нашему народу, перестал быть источником террора. Мы осушим болото террора на горе Кандиль точно так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз».