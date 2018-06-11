Президент выделил финансовую помощь религиозным структурам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении финансовой помощи религиозным структурам Азербайджана.

Как сообщает İslam.az, с целью оказания материальной помощи религиозным структурам в Азербайджане из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2018 год, было выделено: Управлению мусульман Кавказа - 1 миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 250 тысяч манатов, общине горских евреев Баку - 250 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 100 тысяч манатов, Апостольской Префектуре католической церкви в Азербайджанской Республике - 100 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине – 100 тысяч манатов.