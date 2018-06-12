Переговоры лидеров США и КНДР продолжались 1,5 часа

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились в Сингапуре, они продолжались около 1,5 часов.

Как передает İslam.az, американскую делегацию на самите представляли госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, помощник главы администрации по национальной безопасности Джон Болтон, посол Штатов на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер.

Со стороны Северной Кореи во встрече приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооружённых сил Но Гван Чхоль, заместитель главы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон и директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.