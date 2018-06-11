Читатель спрашивает: Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено?

Тагиййа – это сокрытие своей истинной веры перед лицом серьезной опасности. Если жизнь, здоровье, честь, вера человека находятся в опасности, и спастись от этой опасности можно лишь скрыв свою истинную веру, то Ислам запрещает это. В исламских источниках указано, что впервые тагиййу применил Аммар ибн Йасир, которого многобожники подвергали пыткам. После этого он раскаялся и рассказал об этом Пророку (с). Его Светлость же, сославшись на волю Аллаха, сказал о дозволенности этого деяния. Вновь повторимся, что тагиййа дозволена лишь в моменты серьезной опасности.