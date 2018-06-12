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Рухани не встретится с Трампом, несмотря на состоявшийся саммит США-КНДР

Встреча президента Ирана Хасана Рухани с его американским коллегой Дональдом Трампом невозможна и не состоится, несмотря на прошедший саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом  представитель комитета национальной безопасности в парламенте Ирана Хосейн Накви Хосейни.

"США сами разорвали отношения с Ираном, они вышли из ядерного соглашения, и они опять наложили санкции на Тегеран… Я считаю, что говорить о встрече между Роухани и Трампом так же, как встретились Ким и Трамп, почти невероятно, абсолютно невозможно, и этого не произойдет", — заявил Накви Хосейни.

Он отметил, что Иран следовал соглашению. Депутат добавил, что КНДР нужно оставаться с властями США "начеку", так как они демонстрируют непостоянство.


Опубликовано:12 Июнь, 2018  12:39, ]]>Печать]]>
 
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