Следователи вновь допрашивают Нетаньяху

Следователи израильской полиции проводят очередной допрос премьера страны Биньямина Нетаньяху по так называемому делу 4000, сообщает газета Haaretz.

В рамках дела 4000 следователи проверяют подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом Walla!, который принадлежит коммуникационному гиганту.

В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, подозреваемого в коррупционных отношениях с Шаулем Эловичем, которому принадлежит "Безек".

Это уже третий допрос Нетаньяху в 2018 году. В марте полицейские уже задавали вопросы в отношении дела 4000 премьеру в его резиденции.