Читатель спрашивает: Какие города были столицами исламского халифата?

На протяжении всей истории таких столиц было несколько. В период правления Пророка (с) и последующих трех халифов столицей халифата была Медина. Чтобы быть поближе к сражениям в Ираке и Дамаске, которые велись во времена имама Али (а), он перенес столицу в Куфу. Во времена Омеядов столицей был Дамаск. Аббаситы же перенесли столицу в Багдад. В период усиления в халифате турецкого влияния, столицей стал город Русафа, но затем столицв вновь была перенесена в Багдад.