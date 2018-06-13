День вознаграждения – праздник Рамазан

Праздник Рамазан (фитр) является одним из двух больших праздников в Исламе. Отмечается в связи с окончанием Рамазана в первый день месяца шаввал. В религиозных текстах также упоминается как «эйд аль-фитр» (праздник фитр).

Деньги для фитра, выделенные в ночь на праздник Рамазан, рекомендуется доставить по назначению утром в день праздника. Поститься в праздник Рамазан харам. Желательно в этот день совершить утром гусль, надушиться, аккуратно и чисто одеться, поздравить родственников и соседей, посетить близких. Как и во время всех праздников, в праздник Рамазан также настойчиво рекомендуется помириться всем находящимся в ссоре. Стало традицией в день праздника посещать могилы усопших и просить их прощения у Аллаха.

Праздничный намаз в день праздника Рамазан идентичен намазу в праздник Курбан. Совершение праздничного намаза в течениях шафии и малики считается настоятельной сунной. Согласно мазхабу ханафи, выполнение праздничного намаза обязательно (ниже уровня фарз). А согласно мазхабу ханбали - ваджиб-кифаят. То есть, если никто не совершить этот намаз, грех ляжет на всех мусульман; однако, если один выполнит намаз, то с остальных эта обязанность будет снята. С точки зрения джафаритского мазхаба, совершение праздничного коллективного намаза обязательно в бытность Пророка и имамов. А исполнение в период сокрытия имама – мустахаб. Он может быть выполнен как индивидуально, так и коллективно.

Его Светлость Пророк Мухаммад (с) сказал: «Когда появится полумесяц месяца шаввал (то есть ночь праздника Фитр), ангелы объявят правоверным: «Спешите завтра получить свое вознаграждение, завтра день вознаграждения». Имам Али ибн Абу Талиб (а) в бытность халифом выступил с проповедью перед мусульманами в день праздника Фитр: «О, люди, сегодня совершившие благие деяния получат награду, совершившие зло сегодня в убытке. Этот день очень похож на Ссудный день. Вы выходите из домов и собираетесь в мечети, это похоже на то, когда выйдете из могил и соберетесь перед Аллахом. Совершая намаз в мечети, представьте, как стоите в Ссудный день перед Всевышним. А, возвращаясь по домам, вспомните, как после Ссудного дня отправитесь в рай или ад.

О, рабы Аллаха! Знайте, самой малой наградой мужчинам и женщинам в последний день Рамазана, совершившим пост, будет следующее. По велению Аллаха один из ангелов воскликнет: «Возрадуйтесь, о, рабы Аллаха! Ваши прошлые грехи прощены. Посмотрим, как будете вести себя в будущем».

Ночь на праздник Рамазан желательно провести в поклонении Аллаху и молитвах. Рекомендуется в эту ночь бодрствовать до утра и совершать намазы.

После вечерних намазов на ночь праздника Фитр и после праздничного намаза является большим савабом читать следующую молитву: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ля иляха илляллах. Валлаху Акбар. Валлаху Акбар. Ва лилляхиль-хамд. Аль-хамдулиллахи Аля ма хадана. Ва ляхус-шукри Аля ма авлана». Перевод: «Аллах велик. Аллах велик. Нет божества кроме Аллаха. Аллах велик. Аллах велик. Хвала лишь Ему. Хвала Аллаху, за то, что наставил нас на праведный путь. Слава Аллаху, что избрал нас в друзья».

Согласно преданиям, имам Зейнуль-абидин (а) в ночь на праздник Рамазан бодрствовал до утра, совершал намаз и говорил: «Эта ночь ничуть не уступает ночи Гадр». Имам Али ибн Абу Талиб же так описывает преимущество этой ночи: «Оправдано, если 4 ночи в году человек будет лишь молиться: ночь праздника Фитр, ночь Курбан-байрам, ночь в середине месяца шабан и первая ночь месяца раджаб».

В некоторых странах праздник Рамазан отмечается с большой торжественностью (минимум 3 дня).