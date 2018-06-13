"Талибан" призывает США к прямым переговорам

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада призвал США к началу прямых мирных переговоров, чтобы положить конец многолетнему противостоянию в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление лидера движения.

"Если американские официальные лица действительно верят в мирное окончание конфликта, то они должны сесть за стол переговоров и начать прямой диалог, - сказал Ахундзада. - Самая большая ошибка американских чиновников заключается в том, что они подходят к каждой проблеме с упрямством, но применение силы не всегда дает желаемых результатов".

Лидер талибов также подчеркнул, что "единственным путем спасения Афганистана является вывод военных контингентов США и стран, принимающих участие в операции НАТО "Решительная поддержка", с территории республики. Ахундзада добавил, что вызванная иностранным вторжением кризисная ситуация в Афганистане, "разрушительные последствия которой в основном наносят ущерб американскому и афганскому народу, может быть разрешена только путем переговоров".