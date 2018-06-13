ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими? Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими?
"Мусульманин подорвал меня, и я потерял ногу!"
Сегодня предполагаемая ночь Гадр согласно источникам ахли-сунны Сегодня предполагаемая ночь Гадр согласно источникам ахли-сунны
Можно ли выполнять намаз в одежде с изображениями животных и цветов? Можно ли выполнять намаз в одежде с изображениями животных и цветов?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Точка зрения

Как выплачивается закят фитр

Закят фитр – это закят, выплачиваемый в связи с окончанием месяца Рамазан. В мазхабах (течениях) шафии, ханбали и малики выплачивать закят фитр – фарз, а в ханафизме – ваджиб (не фарз). В джафаритском течении имеющий возможность каждый мусульманин обязательно (ваджиб) должен выплачивать закят фитр как за себя, так и за находящихся на его попечении (у джафаритов ваджиб означает то же самое, что фарз у ахли-сунны). Необходимость закята фитр Его Светлость Пророк Мухаммад (с) сообщил мусульманам в конце месяца рамазан во 2 году хиджры в своей проповеди.

В хадисах от исламских святых настойчиво рекомендуется выплачивать закят фитр. Например, Имам Джафар Садиг сказал: «По окончании поста необходимо выплачивать закят фитр, так же, как по окончании намаза необходимо посылать салават (приветствие) Пророку (с). У всякого, кто после окончания месяца рамазан сознательно не выплатит закят фитр, пост не будет принят. Точно так же, как у всякого, кто не будет приветствовать Пророка (с) в конце намаза, не будет принят намаз». Кроме того, в другом хадисе от Имама Садига (а) говорится: «Аллах примет пост у всякого, кто завершит пост добрым словом и деянием». Спросили: «Что такое доброе слово и деяние?». Имам ответил: «Доброе слово – кялмейи-шахадат, доброе деяние - закят фитр».

С точки зрения джафаристкого течения, основные требования закят фитр следующие:

Желательно выделить закят фитр в последний день рамазана после вечернего азана и в день праздника Фитр до совершения праздничного намаза доставить по назначению. Если это невозможно, закят фитр должен быть выплачен сразу после праздничного намаза в самый кратчайший срок. Хозяин должен выделить и выплатить закят фитр для себя и находящихся на его попечении (вне зависимости от возраста). Количество закят фитр рассчитывается в размере 1 са, то есть 3 кг из нижеследующих продуктов питания наиболее используемых в той местности: пшеница, ячмень, хурма, кишмиш, рис, кукуруза. Может быть выплачена также стоимость этого продукта в денежном эквиваленте. Закят фитр должен быть выплачен людям с тяжелым материальным положением.

Будет лучше, если каждый будет выплачивать закят фитр своим малоимущим родственникам или соседям. В дажафаритском мазхабе закят фитр гостя, пришедшего в последний день Рамазана во время ифтара, также выплачивается хозяином дома. Семьи, материальное положение которых крайне плачевно, освобождаются от уплаты закят фитр.

Согласно мазхабу ахли-сунны, закят фитр не фарз, а ваджиб. По ханафитскому мазхабу, человек должен выплачивать закят фитр в том случае, если после удовлетворения своих нужд и нужд членов семьи его оставшееся имущество достигнет уровня нисаб.

Согласно шафиитскому мазхабу, фитр закят может быть выплачен уже с первых дней Рамазана. В день праздника Фитр выплачивать между утренним азаном и праздничном намазом является сунной, задерживать без уважительной причины на время после окончания праздничного намаза – нежелательно (макрух), задерживать без уважительной причины на время после намаза магриб – харам.

Во всех мазхабах ахли-сунны фитр закят может выплачиваться 8 группам, которые определены в простом закяте. Малики считают, что получающий закят яитр не должен быть сейидом - потомком Пророка (с).

Что касается размера закята фитр, во всех мазхабах ахли-сунны для всех видов продуктов питания определен 1 са на человека, то есть 3 кг. Только у ханафитов количество закята фитр для пшеницы определено пол са на человека (около 1, 5 кг); для остальных продуктов питания это количество составляет 3 кг.


Опубликовано:13 Июнь, 2018  15:38, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
13 Июнь, 2018
Президент поздравил народ с праздником Рамазан
13 Июнь, 2018
День вознаграждения – праздник Рамазан
11 Июнь, 2018
Президент выделил финансовую помощь религиозным структурам
11 Июнь, 2018
Сегодня предполагаемая ночь Гадр согласно источникам ахли-сунны
9 Июнь, 2018
В Нахчыване от оккупации освобождены свыше 11 тыс. га территории

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
13 Июнь, 2018
В Казахстане ограничили громкость азана
13 Июнь, 2018

Глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
13 Июнь, 2018

Как выплачивается закят фитр
13 Июнь, 2018
Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет
13 Июнь, 2018
"Талибан" призывает США к прямым переговорам
13 Июнь, 2018

День вознаграждения – праздник Рамазан
13 Июнь, 2018
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
13 Июнь, 2018

Какие города были столицами исламского халифата? Ислам в вопросах
13 Июнь, 2018
Трамп согласился посетить Северную Корею
13 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 93 раза
12 Июнь, 2018
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху
12 Июнь, 2018
Турция предложила Ирану совместную борьбу с ПКК
12 Июнь, 2018
Президент США: Иран вернется к переговорам по своей ядерной программе
12 Июнь, 2018

Рухани не встретится с Трампом, несмотря на состоявшийся саммит США-КНДР
12 Июнь, 2018

Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено? Ислам в вопросах
12 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 89 раз
12 Июнь, 2018
Переговоры лидеров США и КНДР продолжались 1,5 часа
11 Июнь, 2018

Президент Азербайджана выделил финансовую помощь религиозным структурам
11 Июнь, 2018

Эрдоган: «Турция начала операцию против террористической организации РКК на горе Кандиль»
11 Июнь, 2018

В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
11 Июнь, 2018
Из Мекки в Медину отправился первый поезд с паломниками
11 Июнь, 2018
Израиль отклонил предложение Ливана по поводу границ
11 Июнь, 2018
Асад заявил об отсутствии давления Москвы на Сирию
11 Июнь, 2018

Сегодня предполагаемая ночь Гадр согласно источникам ахли-сунны
11 Июнь, 2018

Обязательно ли восполнение пропущенных намазов выполнять строго в отведенное для них время? Ислам в вопорсах
11 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 97 раз
11 Июнь, 2018
В Афганистане при нападении талибов погибли не менее 15 силовиков
9 Июнь, 2018

В Афганистане при атаке талибов погибли около 20 полицейских
9 Июнь, 2018

У берегов Туниса утонула лодка с мигрантами: около 80 погибших
9 Июнь, 2018

Число погибших и пострадавших в стычках на границе Газы увеличилось
9 Июнь, 2018

Можно ли выполнять намаз в одежде с изображениями животных и цветов? Ислам в вопросах
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com