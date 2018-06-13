Президент поздравил народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает İslam.az, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным для мусульман мира праздником Рамазан, передаю самые искренние пожелания.

Сокровищница божественной мудрости Коран был ниспослан в благословенный месяц Рамазан. В этом месяце мусульмане получают возможность выполнить свой долг перед Аллахом и религией, переживают радость добрых деяний, чувств сострадания и милосердия, духовно-нравственной победы над соблазнами.

Ежегодно проводимые в Азербайджане с большой радостью и доброй волей церемонии соблюдения поста превращаются в торжество единства и солидарности, отношений дружбы и братства в нашем обществе.

Дорогие братья и сестры!

В дни благословенного Рамазана желаю, чтобы Всевышний принял все ваши молитвы и пожелания. Желаю вашим семьям счастья и достатка».