В Казахстане ограничили громкость азана

Казахстанское Духовное управление мусульман и министерство по делам религий и гражданского общества республики призвали мечети соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к призыву на молитву – азану.

Так, согласно закону, с семи утра до одиннадцати часов вечера громкость азана не должна превышать 70 децибел, а в ночное время – 60 децибел, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Отмечается, что с обращением этим казахстанские власти были вынуждены выступить из-за многочисленных обращений местных жителей.

Напомним, в 2017 году в Казахстане публично обсуждался вопрос, не нарушают ли азан в мечетях и колокольный звон в церквях чувства атеистов. Однако парламент республики решил ограничить их громкость только санитарными нормами.