ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
День вознаграждения – праздник Рамазан День вознаграждения – праздник Рамазан
"Мусульманин подорвал меня, и я потерял ногу!"
Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими? Можно ли совершить большое омовение после купания или же определенные части тела обязательно должны быть сухими?
Как выплачивается закят фитр Как выплачивается закят фитр

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по стране

Армяне нарушили перемирие 82 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 82 раза.

Как сообщает Islam.az, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:14 Июнь, 2018  10:38, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
13 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 93 раза
12 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 89 раз
11 Июнь, 2018
В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
11 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 97 раз
7 Июнь, 2018
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
14 Июнь, 2018
Роухани назвал Трампа "самым злым" из всех президентов
14 Июнь, 2018

Эрдоган предложил России совместно производить С-500
14 Июнь, 2018

Как выполняется намаз праздника Фитр?
14 Июнь, 2018

Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа
14 Июнь, 2018

Четыре военных ОАЭ погибли в Йемене, в результате нападения хуситов на город Ходейда
14 Июнь, 2018

Может ли человек, не имеющий денег вечером праздника Фитр, выплатить закят фитр спустя несколько дней после праздника? Ислам в вопросах
14 Июнь, 2018

Какова сумма закята фитр?
14 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 82 раза
13 Июнь, 2018
В Казахстане ограничили громкость азана
13 Июнь, 2018

Глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
13 Июнь, 2018

Как выплачивается закят фитр
13 Июнь, 2018
Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет
13 Июнь, 2018
"Талибан" призывает США к прямым переговорам
13 Июнь, 2018

День вознаграждения – праздник Рамазан
13 Июнь, 2018
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
13 Июнь, 2018

Какие города были столицами исламского халифата? Ислам в вопросах
13 Июнь, 2018
Трамп согласился посетить Северную Корею
13 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 93 раза
12 Июнь, 2018
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху
12 Июнь, 2018
Турция предложила Ирану совместную борьбу с ПКК
12 Июнь, 2018
Президент США: Иран вернется к переговорам по своей ядерной программе
12 Июнь, 2018

Рухани не встретится с Трампом, несмотря на состоявшийся саммит США-КНДР
12 Июнь, 2018

Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено? Ислам в вопросах
12 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 89 раз
12 Июнь, 2018
Переговоры лидеров США и КНДР продолжались 1,5 часа
11 Июнь, 2018

Президент Азербайджана выделил финансовую помощь религиозным структурам
11 Июнь, 2018

Эрдоган: «Турция начала операцию против террористической организации РКК на горе Кандиль»
11 Июнь, 2018

В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
11 Июнь, 2018
Из Мекки в Медину отправился первый поезд с паломниками
11 Июнь, 2018
Израиль отклонил предложение Ливана по поводу границ
11 Июнь, 2018
Асад заявил об отсутствии давления Москвы на Сирию
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com