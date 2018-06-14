Какова сумма закята фитр?

Закят фитр рассчитывается, исходя из расчета не менее 3 килограмм на человека из тех видов продуктов, которые распространены в данном регионе. К ним относятся: пшеница, ячмень, хурма, кишмиш, рис, кукуруза.

Согласно некоторым мазхабам суннитов, фитр может выдаваться также пшеном, мукой, лобби, горохом, чечевицей, молоком, сыром. Взамен стоимости этих продуктов можно дать деньги (но по мазхабу шафиитов это запрещено). Только по мазхабу ханафитов, размер пшена в качестве закята фитр на человека определяется в размере 1.5 килограмм, для остальных продуктов – в размере 3 кг.

Отметим, что указанные размеры являются минимальными. Человек, в зависимости от своих материальных возможностей, может выбрать самый дорогой среди этих продуктов, или сумма закята фитр может быть взят в размере большем, чем три килограмма.

Учитывая среднюю стоимость пшеницы на рынке, для Азербайджана минимальная сумма закята фитр составляет 3 маната на человека.