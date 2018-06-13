Может ли человек, не имеющий денег вечером праздника Фитр, выплатить закят фитр спустя несколько дней после праздника?

Читатель спрашивает: Может ли человек, у которого нет денег вечером праздника Фитр, найти деньги и дать закят фитр спустя несколько дней после праздника?

Закят фитр обязаны выплачивать люди, которые имеют такую возможность. Деньги для закята фитр следует выделить накануне праздника, после вечернего азана. Закят фитр можно уже тем же вечером дать нуждающемуся человеку. Лучше сделать это до выполнения праздничного намаза. А человеку, который не выполняет праздничный намаз, желательно дать закят фитр до азана зохр. Если задержит по какой-либо причине, может отложить эти деньги в сторону. Если кто-то не имеет возможности выплатить закят фитр до праздника, то он освобождается от этой обязанности. Нельзя давать закят фитр с денег, заработанных после праздника.