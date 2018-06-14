Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.

Документ одобрили 120 государств, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР, Францию и Турцию, против выступили 8 (Израиль, США, Австралия, Науру, Того, Микронезия и Соломоновы острова), еще 45 стран воздержались (среди них — Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, Польша). Вынесенный в Генассамблею документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США.

Проект резолюции ГА ООН, подготовленный арабскими странами, "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".

Также ГА ООН призывает "к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня", а также "призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа".