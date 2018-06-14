Как выполняется намаз праздника Фитр?

В праздник Фитр желательно утром поесть что-то, а после выплаты закята фитр выполнить праздничный намаз. По информации islam.az, праздничный намаз состоит из двух ракатов. В первом ракате после прочтения суры «Хамд» читается любая другая сура, затем произноситя 5 такбиров, после каждого из которых совершается гунут.

После 5-го гунута произносится такбир (6-ой по счету), совершаются поясной и два земных поклона и встают. Во втором ракате же после «Хамда» и суры произносится 4 такбира, после каждого такбира совершается один гунут, после 5-го такбира совершаются поясной и два земных поклона.

Во время гунута намаза праздника Фитр можно прочесть любую молитву. Но желательно прочитать следующую: «Аллахумма ахляль кибрияи валь азамати вя ахляль джуди валь джабарут. Вя ахляль афви вяр рахмати ва ахлят тагва валь магфирати асалюка би хагги хазяль йовм. Аллязи джаальтаху лиль муслимина ийда вя ли Мухаммадин салляллаху аляйхи ва алихи зухран вя шарафан вя карамятян вя мазида. Ан тусаллия аля Мухаммадин ва али Мухаммад, ва ан тудхиляни фи кулли хайрин адхальта фихи Мухаммадан ва аля Мухаммад. Вя ан тухриджяни мин кули суин ахраджта минху Мухаммядян ва аля Мухаммад. Салаватукя аляйхи ва аляйхим. Аллахумма инни асалюкя хайря ма салякя бихи ибадукяс салихун, вя аузу бикя миммястяазя минху ибадукяль мухлясун» (не знающие молитву наизусть могут прочесть текст по бумаге).

Напомним, что в связи с завершением месяца Рамазан, завтра, 15 июня в 09.00 во всех мечетях страны будет совершен праздничный намаз.