Эрдоган предложил России совместно производить С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе производить зенитно-ракетные системы C-500.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500", - рассказал он телеканалу 24TV, передает İslam.az.

Комплексы С-500 придут на смену комплексам С-400. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что они начнут поставляться в войска в 2020 году.