Роухани назвал Трампа "самым злым" из всех президентов

Дональд Трамп является "самым злым" президентом США с 1979 года, момента образования Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани, сообщило в четверг агентство Mehr.

"С момента победы Исламской Революции и до сегодняшнего дня все правительства США были врагами иранского народа. Однако нынешний президент США самый плохой, самый нечестный и самый злой по сравнению со всеми предыдущими", - сказал Роухани.

При этом он подчеркнул, что Иран осведомлен о намерениях Вашингтона по отношению к Тегерану.

"Впервые в истории ООН признала право Ирана на обогащение урана в мирных целях", - отметил он.

Политик напомнил об одностороннем выходе США, подписавших ядерную сделку с Ираном, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Однако мы рады, что Исламская Республика сделала все, чтобы все международные игроки, за исключением нескольких стран, не поддержали выход США из ядерной сделки, и это беспрецедентный случай за 40 лет", - добавил Роухани.