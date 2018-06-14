Председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) посол Эльшад Искендеров поздравил мусульман с праздником Фитр.

Как сообщает Islam. аz, в поздравлении в частности говорится: «Дорогие сестры и братья! От имени Молодежного Форума ОИС я имею честь поздравить вас всех по случаю благословенного праздника Фитр и пожелать, чтобы эти священные дни привели к единству, солидарности и братству во всем исламском мире…

Давайте не будем забывать о бедных и нуждающихся, вознесем наши молитвы за солидарность всей уммы и мир на всей планете. Не будем забывать о тех, кто находится под оккупацией, и тех, кто страдает от конфликтов, борются против несправедливости, террора и религиозной ненависти».

Э.Искендеров в своем поздравлении пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и процветания.