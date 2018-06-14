Мобильная версия Azərbaycanca
Уважаемые читатели!
Вот и подошел к концу Благословенный месяц Рамазан.
Коллектив islam.az поздравляет всех мусульман с праздником Фитр!
Да воспримет Аллах ваши пост и молитвы!
С праздником вас, дорогие мусульмане!
С праздником, дорогие мусульмане!
Эльшад Искендеров поздравил мусульман с праздником Фитр
Эрдоган предложил России совместно производить С-500
Как выполняется намаз праздника Фитр?
Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа
Четыре военных ОАЭ погибли в Йемене, в результате нападения хуситов на город Ходейда
Может ли человек, не имеющий денег вечером праздника Фитр, выплатить закят фитр спустя несколько дней после праздника? Ислам в вопросах
Какова сумма закята фитр?
Глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Как выплачивается закят фитр
День вознаграждения – праздник Рамазан
Какие города были столицами исламского халифата? Ислам в вопросах
Рухани не встретится с Трампом, несмотря на состоявшийся саммит США-КНДР
Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено? Ислам в вопросах
Президент Азербайджана выделил финансовую помощь религиозным структурам
Эрдоган: «Турция начала операцию против террористической организации РКК на горе Кандиль»
В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза