ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
Как выполняется намаз праздника Фитр? Как выполняется намаз праздника Фитр?
День вознаграждения – праздник Рамазан День вознаграждения – праздник Рамазан
С праздником, дорогие мусульмане! С праздником, дорогие мусульмане!
Как выплачивается закят фитр Как выплачивается закят фитр

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Ислам в вопросах

Обязан ли выплачивать кяффаре человек, отправившийся в месяц Рамазан в путешествие, которое можно было отложить?

Читатель спрашивает: Обязан ли выплачивать кяффаре человек, отправившийся в путешествие в месяц Рамазан, которое можно было отложить?

Рамазан – Благословенный месяц. Соблюдение поста в течение всего месяца полезно человека, как в этом, так и в ином мире. Конечно же, исключение составляют те, кто не имеет возможности поститься по уважительной причине. Отправляться в месяц Рамазан в путешествие, которое можно и отложить, не считается грехом, но в то же время это не рекомендуется. В особенности же нежелательным деянием является, если причина путешествия – уклонение от поста. В шариате даже говорится, что человек, отправившийся в запретное (харам) путешествие, должен соблюдать пост. Под запретным путешествием подразумевается путешествие с целью совершения греха, например, для получения недозволенной прибыли, для недозволенных развлечений и т.п. Но в любом случае, человек, отправившийся в путешествие, освобождается от кяффаре, он обязан лишь восполнить пропущенные посты.


Опубликовано:16 Июнь, 2018  12:14, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
14 Июнь, 2018
Может ли человек, не имеющий денег вечером праздника Фитр, выплатить закят фитр спустя несколько дней после праздника?
13 Июнь, 2018
Какие города были столицами исламского халифата?
12 Июнь, 2018
Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено?
11 Июнь, 2018
Обязательно ли восполнение пропущенных намазов выполнять строго в отведенное для них время?
9 Июнь, 2018
Можно ли выполнять намаз в одежде с изображениями животных и цветов?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
16 Июнь, 2018
Трамп: "Все террористы находятся в Париже"
16 Июнь, 2018

Обязан ли выплачивать кяффаре человек, отправившийся в месяц Рамазан в путешествие, которое можно было отложить? Ислам в вопросах
16 Июнь, 2018
Йеменские военные заявили об освобождении аэропорта в Ходейде от хуситов
16 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 86 раз
15 Июнь, 2018

В мечетях Азербайджана выполнен праздничный намаз Фотолента
15 Июнь, 2018

С праздником, дорогие мусульмане!
14 Июнь, 2018

Молодежный Форум ОИС поздравил мусульман с праздником Фитр
14 Июнь, 2018
Роухани назвал Трампа "самым злым" из всех президентов
14 Июнь, 2018

Эрдоган предложил России совместно производить С-500
14 Июнь, 2018

Как выполняется намаз праздника Фитр?
14 Июнь, 2018

Генассамблея ООН осудила действия Израиля в секторе Газа
14 Июнь, 2018

Четыре военных ОАЭ погибли в Йемене, в результате нападения хуситов на город Ходейда
14 Июнь, 2018

Может ли человек, не имеющий денег вечером праздника Фитр, выплатить закят фитр спустя несколько дней после праздника? Ислам в вопросах
14 Июнь, 2018

Какова сумма закята фитр?
14 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 82 раза
13 Июнь, 2018
В Казахстане ограничили громкость азана
13 Июнь, 2018

Глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
13 Июнь, 2018

Как выплачивается закят фитр
13 Июнь, 2018
Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет
13 Июнь, 2018
"Талибан" призывает США к прямым переговорам
13 Июнь, 2018

День вознаграждения – праздник Рамазан
13 Июнь, 2018
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
13 Июнь, 2018

Какие города были столицами исламского халифата? Ислам в вопросах
13 Июнь, 2018
Трамп согласился посетить Северную Корею
13 Июнь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 93 раза
12 Июнь, 2018
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху
12 Июнь, 2018
Турция предложила Ирану совместную борьбу с ПКК
12 Июнь, 2018
Президент США: Иран вернется к переговорам по своей ядерной программе
12 Июнь, 2018

Рухани не встретится с Трампом, несмотря на состоявшийся саммит США-КНДР
12 Июнь, 2018

Что такое «тагиййа» и в каких случаях дозволено? Ислам в вопросах
12 Июнь, 2018
Армяне нарушили перемирие 89 раз
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com