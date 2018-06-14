Обязан ли выплачивать кяффаре человек, отправившийся в месяц Рамазан в путешествие, которое можно было отложить?

Читатель спрашивает: Обязан ли выплачивать кяффаре человек, отправившийся в путешествие в месяц Рамазан, которое можно было отложить?

Рамазан – Благословенный месяц. Соблюдение поста в течение всего месяца полезно человека, как в этом, так и в ином мире. Конечно же, исключение составляют те, кто не имеет возможности поститься по уважительной причине. Отправляться в месяц Рамазан в путешествие, которое можно и отложить, не считается грехом, но в то же время это не рекомендуется. В особенности же нежелательным деянием является, если причина путешествия – уклонение от поста. В шариате даже говорится, что человек, отправившийся в запретное (харам) путешествие, должен соблюдать пост. Под запретным путешествием подразумевается путешествие с целью совершения греха, например, для получения недозволенной прибыли, для недозволенных развлечений и т.п. Но в любом случае, человек, отправившийся в путешествие, освобождается от кяффаре, он обязан лишь восполнить пропущенные посты.