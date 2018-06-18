Йеменские мятежники обстреляли лагерь саудовской армии баллистической ракетой

Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили из Йемена баллистическую ракету по территории Саудовской Аравии.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

"Ракетные войска запустили баллистическую ракету "Бадр-1" по военному лагерю к востоку от Джизана", - отмечает телестанция.

Других подробностей пока не приводится.

Несколько лояльных хуситам СМИ сообщают, что ракета достигла цели, в результате чего саудовская армия понесла большие потери в живой силе, а базе причинен значительный ущерб.