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Новости » Ислам в вопросах

Что следует прикладывать к земле при совершении земного поклона первым: ладони или колени?

Читатель спрашивает: Что следует прикладывать к земле при совершении земного поклона первым: ладони или колени?

В этом вопросе исламские мазхабы придерживаются различных позиций. Согласно джафаритскому мазхабу, прикладывание к земле ладоней до того, как с полом соприкоснутся колени, является желательным деянием. А при вставании желательно поднять ладони, а затем колени. У ахли-сунны же рекомендуется прикладывать к полу сначала колени, а затем – ладони. Отметим, что эти нюансы земного поклона не столь важны, они носят рекомендательный характер и не влияют на верность намаза.


Опубликовано:18 Июнь, 2018  10:48, ]]>Печать]]>
 
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