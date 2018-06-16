Читатель спрашивает: Что следует прикладывать к земле при совершении земного поклона первым: ладони или колени?

В этом вопросе исламские мазхабы придерживаются различных позиций. Согласно джафаритскому мазхабу, прикладывание к земле ладоней до того, как с полом соприкоснутся колени, является желательным деянием. А при вставании желательно поднять ладони, а затем колени. У ахли-сунны же рекомендуется прикладывать к полу сначала колени, а затем – ладони. Отметим, что эти нюансы земного поклона не столь важны, они носят рекомендательный характер и не влияют на верность намаза.