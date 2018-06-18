Читатель спрашивает: Что такое карамат?

Карамат - один из исламских терминов, используемый для названия чудотворений, происходящих с некоторыми праведными мусульманами и учеными, или совершаемых ими. В результате последовательных богослужений, искреннего послушания, а иногда специальных упражнений и зикров, Аллах наделяет некоторых овлиййа способностью карамата. Карамат отличается от чуда, оно не столь действенно и продолжительно, не столь масштабно, иногда происходит в редких случаях, может и не зависеть от требований людей и желания овлиййы. Не все овлиййа обязаны проявлять способности карамата. Во многих случаях сами овлиййа скрывали свой карамат из-за скромности. Самыми распространенными видами карамата является точное предсказание своей смерти, способность исцелять больных, читать мысли, совершать теййи-арз (преодолевать большие расстояние в один миг), возносить принимаемые Аллахом молитвы.