ООН зарегистрировала рекордное число беженцев в мире из-за войн и насилия

Более 68 млн человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома в течение 2017 года из-за военных конфликтов, актов насилия и гонений.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Войны, насилие и гонения вынудили покинуть свои дома рекордное число мужчин, женщин и детей по всему миру за прошлый год", - говорится в опубликованном во вторник докладе организации.

Отмечается, что этот показатель увеличился примерно в полтора раза за последние десять лет и является самым высоким за все время проведения ООН подобного рода подсчетов. "В среднем, каждые две секунды в мире хотя бы один человек вынужден покинуть свой дом. Главным образом, это затрагивает развивающиеся страны", - подчеркивается в докладе.

В нем также указывается, что около двух третей от этого числа составляют беженцы из Сирии (6,3 млн человек), Афганистана (2,6 млн), Южного Судана (2,4 млн), Мьянмы (1,2 млн) и Сомали (986 тыс.). Между тем, согласно опубликованным данным, наибольшее число беженцев за 2017 год приняла Турция (3,5 млн человек). За ней следуют Пакистан и Уганда, которые приняли по 1,4 млн человек.

Кроме того, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметили, что к декабрю 2017 года число людей в мире, которые официально ожидали ответа относительно их запроса на предоставление статуса беженца, составляло более 3 млн человек.

"Решение проблемы с вынужденным перемещением лиц в мире требует нового и намного более всеобъемлющего подхода", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, представляя доклад в Женеве.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ежегодно публикует подобный доклад, которые основывается на данных, собранных за год как самой международной организацией, так и правительствами других стран и различными гуманитарными организациями. Традиционно его публикуют в преддверии Международного дня беженца, который отмечается 20 июня.