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Генсек ООН прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру" — говорится в заявлении Дюжаррика.

Во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.


Опубликовано:20 Июнь, 2018  09:43, ]]>Печать]]>
 
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