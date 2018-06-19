Читатель спрашивает: Верно ли, что нарекание младенца именем еще живого человека может привести к несчастьям?

Ислам основывается на здравом смысле и конкретных указаниях. Если какой-то вопрос не обоснован в религиозных источниках и противоречит логике, то с этим нельзя соглашаться. И вообще, нет какого-то конкретного деяния, которое приносит несчастья априори. Все это предрассудки. Ребенка можно нарекать любым именем, которое не противоречит вере и нравственным ценностям. Желательные и нежелательные аспекты этого вопроса подробно разъяснены в религиозных источниках. Поэтому нет никакой проблемы в нарекании ребенка именем еще живого человека.