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Спецдокладчик ООН: В мире каждую минуту 20 человек становятся беженцами

"Сегодня в результате конфликтов или преследований беженцами или внутренне перемещенными лицами во всем мире являются более 68 миллионов человек. Это примерно население одной из стран, входящих в двадцатку самых крупных стран мира". Как сообщает İslam.az, об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня.

"В прошлом году число внутренних переселенцев увеличивалось каждые две секунды", -  отмечается в послании.

Глава ООН подчеркнул, что необходимо более активно оказывать помощь беженцам и государствам, которые их принимают.

"Если мы не выступим единым фронтом, мы обречены на провал", - сказал Антону Гутерриш. Он напомнил, что в этом году на одобрение Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен Глобальный договор о беженцах.

"Пока существуют войны и преследования, будут и беженцы. Сегодня, во Всемирный день беженцев, я прошу вас помнить о них. Их история — это история выносливости и мужества. Мы должны проявить солидарность и сострадание — и действовать", - подчеркнул глава ООН.

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен также обратился к международному сообществу с призывом поддержать беженцев, в том числе предоставлять им возможность получить образование, а также помогать с трудоустройством и жильем.

"Каждую минуту 20 человек из разных стран мира, разных рас и разных религий вынуждены покидать свои дома из-за преследований или конфликтов", - сказал Фернан де Варен.


Опубликовано:20 Июнь, 2018  12:58, ]]>Печать]]>
 
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