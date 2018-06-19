Минобороны распространило видеоматериал о победе ВС Азербайджана в Гюннуте

Министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериал об освобождении от армянской оккупации села Гюннут Нахчыванской АР.

В мае 2018 года с освобождением от противника территории в более чем 11 тысяч гектаров в Нахчыванской АР и села Гюннут Шарурского района были освобождены выгодные позиции вдоль государственной границы.

Таким образом была успешно завершена операция Отдельной Общевойсковой армии по продвижению к выгодным позициям передовой оборонительной линии вдоль государственной границы, и поставленная цель была достигнута.

İslam.az со ссылкой на минобороны Азербайджана представляет вниманию читателей данный видеоматериал.