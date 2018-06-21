В Иране женщины впервые за 39 лет легально смотрели футбол на стадионе

Власти Ирана сняли запрет на просмотр женщинами футбольного матча вместе с мужчинами.

Как передает Islam.az, впервые с 1979 года они получили возможность легально смотреть футбол на стадионе.

Это произошло в Тегеране, где на одном из местных стадионов была организована телетрансляция матча футбольного чемпионата мира между Ираном и Испанией (0:1). Впрочем, на стадион они попали не сразу – изначально им вновь было отказано во входе, однако после того, как болельщицами была устроена сидячая забастовка, трибуны для них все-таки открыли.