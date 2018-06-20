Читатель спрашивает: Разрешается ли женщине следовать в намазе за мужчиной?

Это разрешено. В коллективном намазе могут принимать участие и мужчины, и женщины. Женщина может следовать в намазе как своим домочадцам, - мужу, сыну, брату, так и посторонним мужчинам. Но при этом имеет значение место, где женщина стоит. Женщина, следующая за имамом коллективного намаза, обязана стоять за ним. Женщине, которая следует за посторонним мужчиной, рекомендуется стоять там, где он не может ее видеть или же за занавеской (при этом, не нарушая условия коллективного намаза). Даже если имам-джамаат является махрамом женщины, она все равно должна во время намаза стоять за ним. Хотя бы так, чтобы место, куда она прикладывает лоб во время земного поклона, было чуть сзади места, где находятся колени мужчины при земном поклоне.