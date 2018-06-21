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Нахчыван объявили столицей исламской культуры

20 июня председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Организационного комитета, созданного в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год, Васиф Талыбов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Абдулазизом Османом аль-Тувейджри и представителями зарубежных стран, прибывших в автономную республику для участия в открытии мероприятия «Нахчыван – столица исламской культуры-2018».

Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, В.Талыбов приветствовал гостей на священной азербайджанской земле – в Нахчыване и выразил признательность тем, кто принял участие в инициативе избрания города столицей исламской культуры на 2018 год.

Было отмечено, что с 2009 года при внимании и поддержке президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно осуществлена работа в связи с избранием города Нахчыван столицей исламской культуры. За истекший период были восстановлены тюркско-исламские культурные памятники, изданы книги, посвященные исламской религии и ее ценностям. Кроме того, подготовлены логотип и сувениры «Нахчыван – столица исламской культуры-2018», нагрудные знаки, конверты, почтовые марки с логотипами.

Министр культуры Азербайджана, заместитель председателя Организационного комитета мероприятия Абульфас Гараев отметил, что исламские страны представлены в день открытия Года -  «Нахчыван – столица исламской культуры-2018 года» высокопоставленными представителями разных стран.

Абдулазиз Осман аль-Тувейджри представил председателю Верховного меджлиса НАР Васифу Талыбову символическое лого, подготовленное Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год.


Опубликовано:21 Июнь, 2018  12:13, ]]>Печать]]>
 
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