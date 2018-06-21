Можно ли управлять снами?

Наверное, многих интересовал вопрос: можно ли все-таки управлять снами?

Оказывается, можно.

Существует состояние «осознанных сновидений», когда спящий понимает, что он спит. Есть методики, позволяющие достичь этого состояния. После овладения ими можно сознательно вмешиваться в свои сны. Но исследования показывают, что такое состояние не соответствует нормальному. Люди, постоянно практикующие «осознанные сновидения», испытывают расстройства, сходные с расстройствами при принудительном лишении сна.