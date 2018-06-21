Супруге Нетаньяху предъявлены обвинения

Прокуратура Израиля предъявила обвинения Саре Нетаньяху, жене премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на израильские СМИ, в рамках обвинений по делу о злоупотреблениях при управлении резиденцией главы правительства, Сара Нетаньяху обвиняется в получении прибыли незаконным путем с отягчающими вину обстоятельствами, а также обмане общественного доверия.

Обвинения предъявлены и бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу.

В тексте обвинительного заключения говорится о том, что Сара Нетаньяху заказывала еду в дорогих иерусалимских ресторанах, несмотря на то, что в резиденции на постоянной основе работал повар. Общая сумма денег, потраченных на заказы еды, составляет примерно 350 тысяч шекелей. Оплачивались заказы из государственной казны.

Сара Нетаньяху подозревалась в серии дополнительных правонарушений, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.