Читатель спрашивает: Нарушает ли малое омовение употребление верблюжьего мяса?

В этом вопросе мнения исламских ученых и мазхабов расходятся. Согласно джафаритскому, ханафитскому, шафиитскому и маликитскому мазхабам, употребление в пищу верблюжьего мяса не нарушает малое омовение. Лишь в ханбалитском мазхабе это действие приводит к нарушению малого омовения. Некоторые ученые объяснили это тем, что в Торе народу Израиля было запрещено употребление верблюжьего мяса, ссылаясь на хадис. Будто Аллах, дозволив Пророку (с) употребление верблюжатины, обязал его совершить для предосторожности малое омовение. Остальные три мазхаба ахли-сунны трактуют указания в хадисах по этой тематике, как мытье рук. Отметим, что у ханбалитов употребление жира и молока верблюда не приводит к нарушению малого омовения.