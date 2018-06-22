Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую деревню, есть погибшие

Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, сообщает агентство САНА, передает İslam.az. В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан.

Количество раненых пока неизвестно.

Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.

В свою очередь, как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.

Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.

Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.