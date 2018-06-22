Либерман передумал и не приедет в Баку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в самый последний момент отменил свой визит в Баку, где он должен был принять участие в военном параде, посвященном 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, причиной такого решения стало присутствие на параде министра обороны Ирана Амира Хатами.

Данную информацию в эфире Девятого израильского телевизионного канала подтвердил и известный израильский эксперт Арье Гут.

«26 июня 2018 года состоится военный парад, посвященный 100-летию создания ВС Азербайджана. В числе приглашенных почетных гостей числился и министр обороны Израиля. Однако узнав о том, что на военный парад был приглашен и министр обороны Ирана Амира Хатами, Авигдор Либерман отменил свою поездку», - сказал он.