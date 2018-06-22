Эрдоган: «США могут потерять Турцию как союзника»

«Мы выплатили 800 миллионов долларов за поставки F-35. Кроме того, существует международная этика и международное право. Данный шаг противоречит нормам международного права», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам A Haber и ATV, подвергнув критике решение сената США о запрете на поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает Анадолу.

«Не думаю, что будет так, как они (сенат США) желают, верю, что господин Трамп предотвратит запрет на поставки F-35», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобная позиция сената США не соответствует духу союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

«Мы рассматриваем все альтернативы в связи с этим. Однако подобная ошибочная позиция США по отношению к Турции, которая является стратегическим союзником США по НАТО, стратегическим партнером США, может обернуться потерей для Соединенных Штатов», - сказал турецкий президент.