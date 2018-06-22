На юге Афганистана боевики напали на строителей, есть погибшие

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан"* похитили 33 сотрудников дорожно-строительной компании в провинции Кандагар, еще четыре человека погибли в перестрелке с талибами. Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель губернатора провинции Давуд Ахмади.

Инцидент произошел этой ночью на строящемся участке дороги. Талибы похитили 20 сотрудников службы безопасности фирмы и 13 человек из инженерно-технического персонала.

Не менее четырех сотрудников службы безопасности погибли в перестрелке с боевиками, еще один был ранен. По словам Ахмади, у выжившего сотрудника нет информации о судьбе коллег.

Кроме того, в ходе атаки талибы уничтожили около 125 транспортных средств строительной компании.