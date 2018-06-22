В МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели

Тегеран может в ближайшие недели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. Как сообщает İslam.az со ссылкой на RT, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки", — приводит агентство Tasnim слова Аракчи.

Он выразил надежду, что предложение Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана.

"У большинства иранцев сегодня нет уверенности в Европе, и Европе нужно много работать, чтобы она появилась", — добавил дипломат.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной сделке, достигнутой шестью международными посредниками в 2015 году.