Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.
Как передает Islam.az, этот документ поддержали 64 страны, не поддержали 14. Решили воздержаться 83 государства.
Резолюцию выдвинула Молдавия. В ней выражается обеспокоенность "по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".
Россию призывают вывести войска "без оговорок и дальнейшего промедления".
Кроме того, вопрос о таком выводе внесён в предварительную повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН.