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Асад: "Переговоры с Трампом - пустая трата времени"

Американские президенты являются заложниками лоббистов, считает официальный Дамаск.

Президент Сирии Башар Асад считает, что в настоящий момент проводить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом было бы бессмысленно.

Как передает Islam.az, cвою точку зрения он озвучил в интервью телеканалу НТВ.

"Переговоры с США сейчас — это пустая трата времени. Мы не собираемся говорить с американцами лишь потому, что они американцы", — заявил политик. "Мы готовы говорить с кем угодно, с кем мы можем достигнуть результата".

При этом Асад выразил мнение, что американские президенты являются заложниками лоббистов. Их проблема в том, что они вынуждены обслуживать интересы нефтегазовых корпораций, оружейников и крупных медиа. Из-за этого представители Запада на переговорах могут озвучивать собеседнику то, что он хочет услышать, а делать — всё наоборот.

"Мы не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем", — заключил Асад.


Опубликовано:23 Июнь, 2018  12:45, ]]>Печать]]>
 
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