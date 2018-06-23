Асад: "Переговоры с Трампом - пустая трата времени"

Американские президенты являются заложниками лоббистов, считает официальный Дамаск.

Президент Сирии Башар Асад считает, что в настоящий момент проводить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом было бы бессмысленно.

Как передает Islam.az, cвою точку зрения он озвучил в интервью телеканалу НТВ.

"Переговоры с США сейчас — это пустая трата времени. Мы не собираемся говорить с американцами лишь потому, что они американцы", — заявил политик. "Мы готовы говорить с кем угодно, с кем мы можем достигнуть результата".

При этом Асад выразил мнение, что американские президенты являются заложниками лоббистов. Их проблема в том, что они вынуждены обслуживать интересы нефтегазовых корпораций, оружейников и крупных медиа. Из-за этого представители Запада на переговорах могут озвучивать собеседнику то, что он хочет услышать, а делать — всё наоборот.

"Мы не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем", — заключил Асад.